Власти так и не вышли на связь с руководством отмененного «Чернозёма»

«Нам на электронную почту пришел запрет без каких-либо комментариев, и до сих пор со стороны правительства не поступило никаких объяснений. Число 100 миллионов рублей называлось на этапе планирования. Если бы фестиваль состоялся, то общий бюджет фестиваля по итогам всех трёх дней составил бы около 89 миллионов рублей. На момент переноса фестиваля прямые убытки составили 25 миллионов рублей. Ещё более 27 миллионов составляли расходы на предоплаты артистам и оборудование, это можно считать вложениями в будущий фестиваль, который мы намерены провести в следующем году», - пояснила глава оргкомитета.

По словам Шубич, организаторы фестиваля все же продолжат взаимодействие с руководством региона, чтобы иметь возможность полноценно работать в условиях пандемии.

«Диалог с властями сейчас необходим, мы к нему готовы. Как минимум для того, чтобы выработать правила, которые позволят нам безопасно жить и работать в новой реальности. Мы считаем, что в этом диалоге власти региона должны быть заинтересованы так же, как и мы», - заявила она.

В оргкомитете рассказали, каким образом может быть проведен фестиваль в следующем году.

«Мы рассматриваем два источника финансирования. Это средства инвестора Евгения Хамина и кредитные средства. И так как "Чернозём" - это бренд, привлекающий огромное количество туристов из разных городов, было бы логично, если бы власти финансово поддержали наш проект. Они сейчас вкладывают много ресурсов в туристическую привлекательность области», - резюмировала глава оргкомитета фестиваля.

Ранее инвестор и руководитель отмененного фестиваля «Чернозём» Евгений Хамин заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что отказ в проведении фестиваля никак не связан с ограничениями, вызванными пандемией COVID-19.