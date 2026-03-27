«Заповедник» Довлатова возглавил рейтинг спектаклей по русской классике

По данным «Мосбилета», лидирует спектакль «Заповедник» по повести Сергея Довлатова в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина (режиссёр Игорь Теплов) — история о писателе Борисе Алиханове, устроившемся экскурсоводом в «Михайловском». На втором месте — музыкальная комедия «Свадьба Кречинского» Александра Сухово‑Кобылина в Театре сатиры (режиссёр Евгений Герасимов, он же исполнил роль рассказчика). Третью строчку занял «Мастер и Маргарита. История любви» Михаила Булгакова в Театре Сатиры (режиссёр Антон Непомнящий, худрук Евгений Герасимов в роли Воланда): постановка делает акцент на любовной линии и сочетает видеоэффекты с современной музыкой.



В топ‑10 также вошли «Доходное место» (А. Островский), «Тихий Дон» (М. Шолохов), «Анна Каренина» (Л. Толстой), «Дубровский» (А. Пушкин), «Зойкина квартира» (М. Булгаков), «Малахитовая шкатулка» (П. Бажов) и «Последние» (М. Горький).



По данным «Литрес», в читательском топе лидирует Фёдор Достоевский — сразу четыре его произведения попали в первую десятку. Самые популярные книги: «Братья Карамазовы», «Преступление и наказание», «Бесы» и «Идиот». Также в рейтинге — «Отцы и дети» (И. Тургенев), «Капитанская дочка» (А. Пушкин), «Герой нашего времени» (М. Лермонтов), «Мастер и Маргарита» (М. Булгаков), «Яма» (А. Куприн) и «Мёртвые души» (Н. Гоголь).

В преддверии Всемирного дня театра, который отмечается 27 марта, федеральная сеть книжных магазинов «Читай‑город» и компания «Афиша» представили совместный обзор. Исследование, которое есть в распоряжении НСН, демонстрирует чёткую связь между читательскими предпочтениями и успехами театральных постановок: рост продаж книг коррелирует с популярностью спектаклей по всей стране.

