Какие театральные спектакли стали хитами благодаря книгам

Согласно аналитике, русская классика уверенно доминирует на театральной сцене. В топ‑10 хитов 2025 года половина — постановки по мотивам великих литературных произведений. Среди ярких примеров — хрестоматийное «На дне» Максима Горького и экспериментальный спектакль «Р», вдохновлённый гоголевским «Ревизором». Подтверждают вневременную магию повествования и сказочные постановки: «Сказка о золотой рыбке» по Пушкину, «Огниво» по Андерсену и «Волшебник Изумрудного города» по Волкову.



Тенденция сохраняется и в 2026 году, причём безусловным лидером становится Николай Гоголь. С января по конец марта в рейтинг ворвались сразу две версии «Ревизора» — стильный спектакль «Р» и масштабный «РЕВИЗОР с продолжением», — а также постановка «Майская ночь» по мотивам рассказа из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Дополняет картину поэтический спектакль «Маяковский», вошедший в актуальный театральный репертуар.



Параллельно растёт и читательский интерес к первоисточникам. По данным «Читай‑города», Фёдор Достоевский сохраняет лидерство в классической литературе, но заметно усиливается интерес к Гоголю: за последний год продажи «Мёртвых душ» выросли на 40 % (в марте прошлого года), а «Вечеров на хуторе близ Диканьки» — на 16 % по итогам 2025‑го. В поэтическом сегменте стабильно востребованы Маяковский, Есенин и Ахматова. Среди драматических произведений в пятёрку самых популярных вошли «Горе от ума» Грибоедова, «Гроза» и «Бесприданница» Островского, «На дне» Горького, «Недоросль» Фонвизина и «Вишнёвый сад» Чехова.

Ранее руководитель направления собственного контента группы компаний «Литрес» Полина Байманова рассказала НСН, что российские писатели все чаще прибегают к использованию искусственного интеллекта (ИИ) в своем творчестве, однако произведения, полностью написанные нейросетями, трудно назвать качественными.

