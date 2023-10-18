«Заполняем вакуум»: Бутман объяснил популярность старых песен в российском кино

Ранее отмечалось, что уход большого числа зарубежных композиторов с российского рынка музыки для кинофильмов привел к росту популярности советских песен и русской классики среди создателей отечественных фильмов и сериалов. Бутман объяснил, что часто это связано с тем, что некоторые зарубежные композиторы и лейблы не дают разрешения на использование своего творчества.

«На этом фоне для иллюстрации эпохи, о которой повествует фильм, используются очень хорошие, красивые, мелодичные старые песни. К тому же, сейчас в России нет достаточной информационной поддержки зарубежной музыки в связи с политической ситуацией. В связи с этим образуется вакуум, который заполняется песнями, написанными отечественными композиторами — Евгением Крылатовым, Геннадием Гладковым, Александром Зацепиным и многими другими. Есть и хорошие новые мелодии российских композиторов», — сказал Бутман.

По словам собеседника НСН, деятелям культуры следует воспользоваться сложившейся ситуацией, чтобы создавать собственные шедевры.

«Это касается и музыкантов, и композиторов, и режиссеров, и кинопродюсеров. Нам необходимо продвигать свое искусство без всякой политики для увеличения собственного музыкального богатства, чтобы нас вновь назначили законодателями мод в мире, вне зависимости от образовавшейся культурной блокады. Нет ничего страшного в том, что кто-то приходит или уходит», — добавил музыкант.

Бутман также рассказал, как создатели картин договариваются с авторами музыки. Он отметил, что сегодня все еще можно договориться и с зарубежными исполнителями, но процесс, конечно, усложнился.

«Если отечественный композитор жив, какие-то вопросы решает он сам и продает права на свои песни. На многое из того, что есть в Российском авторском обществе, есть определенные цены. Для того оно и существует, чтобы договариваться с композиторами, потому что это интеллектуальная собственность, ценность. Сложнее обстоят дела с зарубежными авторами, поскольку сейчас мы не вполне можем контактировать с иностранными авторскими организациями, однако это все равно возможно. Но я все же за то, чтобы не терять связь с российскими авторами», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Российское авторское общество по итогам 2022 года выплатило зарубежным авторам рекордно низкую сумму вознаграждений, которая стала минимальной по меньшей мере с 2017 года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

