IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино

Уход большого числа иностранных композиторов с российского рынка музыки для кинофильмов привел к росту популярности русской классики и советских песен среди создателей отечественных сериалов и фильмов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование цифровой биржи творческого контента IPEX.

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Отмечается, что уход с рынка киномузыки многих зарубежных композиторов не испугал музыкальных редакторов и режиссеров. В пресс-службе IPEX рассказали, что музыка советской эпохи стала настоящим трендом и активно используется в разнообразных кинопроектах.

В качестве примера были упомянуты такие песни, как «Прекрасное далеко» (фильм «Гостья из будущего») в сериале «Классная Катя», а также песни групп «Пламя» и «Веселые ребята» в сериале «Анка с Молдаванки 5 лет спустя». При этом среди классики популярностью пользуются, в частности, Арам Хачатурян и Петр Чайковский.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН отметил музыку трех российских гитаристов. По его словам, Федор Досумов ничуть не хуже, чем любой из мировых топовых гитаристов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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