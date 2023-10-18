IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино
Уход большого числа иностранных композиторов с российского рынка музыки для кинофильмов привел к росту популярности русской классики и советских песен среди создателей отечественных сериалов и фильмов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование цифровой биржи творческого контента IPEX.
Отмечается, что уход с рынка киномузыки многих зарубежных композиторов не испугал музыкальных редакторов и режиссеров. В пресс-службе IPEX рассказали, что музыка советской эпохи стала настоящим трендом и активно используется в разнообразных кинопроектах.
В качестве примера были упомянуты такие песни, как «Прекрасное далеко» (фильм «Гостья из будущего») в сериале «Классная Катя», а также песни групп «Пламя» и «Веселые ребята» в сериале «Анка с Молдаванки 5 лет спустя». При этом среди классики популярностью пользуются, в частности, Арам Хачатурян и Петр Чайковский.
Ранее певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН отметил музыку трех российских гитаристов. По его словам, Федор Досумов ничуть не хуже, чем любой из мировых топовых гитаристов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Марочко: Непогода помешала ВСУ атаковать на краснолиманском направлении
- Захарова призвала Израиль доказать непричастность к удару по больнице в Газе
- Володин назвал ошибкой идею разрешить бывшим осужденным работать учителями
- IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино
- Правоохранители обыскали жилища участников азербайджанской мафии
- Собянин: Электробусы вышли еще на четыре городских маршрута
- Армия Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ХАМАС
- Продюсер Андрей Разин заявил, что на группе «Ласковый май» есть проклятие
- СМИ: В России подорожало неофициальное кино
- «Парень, который меня подвинул»: Газманов похвалил певца SHAMAN
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru