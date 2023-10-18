IPEX зафиксировала рост советских песен и русской классики в отечественном кино

Отмечается, что уход с рынка киномузыки многих зарубежных композиторов не испугал музыкальных редакторов и режиссеров. В пресс-службе IPEX рассказали, что музыка советской эпохи стала настоящим трендом и активно используется в разнообразных кинопроектах.

В качестве примера были упомянуты такие песни, как «Прекрасное далеко» (фильм «Гостья из будущего») в сериале «Классная Катя», а также песни групп «Пламя» и «Веселые ребята» в сериале «Анка с Молдаванки 5 лет спустя». При этом среди классики популярностью пользуются, в частности, Арам Хачатурян и Петр Чайковский.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза в интервью НСН отметил музыку трех российских гитаристов. По его словам, Федор Досумов ничуть не хуже, чем любой из мировых топовых гитаристов, передает «Радиоточка НСН».

