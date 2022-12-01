«Замечательная идея!»: Сериалу о Гарри Поттере предрекли большой успех
Сериал позволит раскрыть персонажей еще больше, а также добавить «выкинутых» сюжетных линий, отметил в эфире НСН Давид Шнейдеров.
Сериал о Гарри Поттере будет пользоваться не меньшим успехом, чем все восемь фильмов о волшебнике, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в разговоре с НСН.
Накануне глава Warner Bros. TV Ченнинг Данги рассказала, что студия ведет переговоры о создании телесериала о Гарри Поттере. Она считает, что фанаты готовы к продолжению франшизы. Данги, в частности, сослалась на «огромный резонанс», который вызвал спецэпизод «Возвращение в Хогвартс», снятый к 20-летию с выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень». Давид Шнейдеров отметил, что книги о волшебнике не утратили свою популярность и у нынешнего поколения детей.
«Идея создать сериал по Гарри Поттеру – замечательная. Книги огромные и в фильмы входит едва ли треть книги. Создание большого сериала – это, безусловно, большее раскрытие персонажей, какие-то выкинутые линии, это доведенный до логики сюжет, который у Джоан Роулинг прекрасно выстроен. Что касается того, будут ли серии хуже… На мой взгляд, 3 серия "Властелина колец" гораздо более динамичная, чем первая. В "Игре престолов" все сезоны на уровне. А есть сериалы, которые становятся хуже: "Американская история ужасов" теряла от сезона к сезону. Все зависит от творцов и продюсеров. Безусловно, фанаты Гарри Поттера выросли, но появились новые, которым сейчас столько же лет, как было тем детям, которые зачитывались этими книжками, они свою популярность не утратили. Думаю, сериал будет пользоваться не меньшим успехом, чем кино», - сказал Шнейдеров.
«Гарри Поттер» — серия фильмов, основанных на книгах о юном волшебнике. Франшиза оценивается более чем в 25 миллиардов долларов. В 2016 году вышел спин-офф фильма «Фантастические твари и где они обитают», рассказывающий о событиях, произошедших за 65 лет до начала основной истории.
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