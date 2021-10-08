«Закрытый показ» с Гордоном возвращается в эфир Первого канала

Спустя восемь лет ток-шоу "Закрытый показ" вернется в эфир Первого канала. Об этом сообщили в пресс-службе Первого канала. Участники нового выпуска будут обсуждать документальный фильм Любови Аркус "Кто тебя победил никто".

По словам Александра Гордона, правила программы остались прежними.

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В дискуссиях обновленного "Закрытого показа", посвященного фильму "Кто тебя победил никто", помимо создателей, приняли участие актер Вениамин Смехов, художник Павел Каплевич, телеобозреватель Арина Бородина, лингвист Максим Кронгауз, историк кино Евгений Марголит, кинокритики Михаил Ратгауз, Борис Нелепо, Александр Колбовский, Василий Степанов, а также Алена Долецкая и Юрий Сапрыкин.

Ранее Владимир Познер рассказал о своей новой программе. Журналист заявил, что его программа, несмотря на обновления, не будет похожа на проекты других интервьюеров.

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