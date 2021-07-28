Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Гособвинение запросило для Любови Соболь два года ограничения свободы

Попова: Локдаун - не самое эффективное средство в борьбе с коронавирусом

Ростуризм рекомендовал россиянам в Анталье не покидать территорию отелей

«Я буду лучшим в мире!» В Подмосковье рассказали о своих олимпийцах

В МИД России оценили встречу с США по стратегической стабильности

СМИ: Трое граждан США погибли при крушении самолета на Украине

Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Док-Ток»

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Ранее СМИ сообщили, что программу «Док-Ток», которую ведут политик, блогер Ксения Собчак и тележурналист Александр Гордон, закроют из-за низких рейтингов.

«Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — подчеркнули представители Первого канала.

Первый канал опроверг сообщения о закрытии шоу «Док-Ток». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вещателя.

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: