Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Док-Ток»
28 июля 202120:40
Первый канал опроверг сообщения о закрытии шоу «Док-Ток». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вещателя.
«Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — подчеркнули представители Первого канала.
Ранее СМИ сообщили, что программу «Док-Ток», которую ведут политик, блогер Ксения Собчак и тележурналист Александр Гордон, закроют из-за низких рейтингов.
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28 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru