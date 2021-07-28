Первый канал опроверг информацию о закрытии программы «Док-Ток»

Первый канал опроверг сообщения о закрытии шоу «Док-Ток». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу вещателя.

СМИ: Шоу «Док-Ток» с Собчак и Гордоном закроют из-за низких рейтингов

«Информация о закрытии программы "Док-Ток" является фейком. Шоу находится в летнем отпуске и в новом сезоне вернется в эфир», — подчеркнули представители Первого канала.

Ранее СМИ сообщили, что программу «Док-Ток», которую ведут политик, блогер Ксения Собчак и тележурналист Александр Гордон, закроют из-за низких рейтингов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеПервый КаналТелевидение
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