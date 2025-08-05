СМИ: ЕС хочет ввести санкции против Китая

Евросоюз намерен ввести санкции в отношении Китая за якобы поддержку Пекином украинского конфликта. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Брюссель готовится ввести санкции против Китая за его участие в поддержке конфликта на Украине», - отмечает издание.

Собеседник из ЕС заявил, что после августа сообщество будет добиваться введения ограничений против КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Китаю дополнительными тарифами в случае закупки энергоресурсов из России, напоминает 360.ru.

