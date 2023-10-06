Андрей Князев записал песню с героями «Смешариков»

Лидер группы «КняZz» Андрей Князев записал песню с героями мультсериала «Смешарики», которая вошла в полнометражный фильм «Смешарики снимают кино». Клип на композицию опубликован на YouTube-канале «Riki Music Channel».

Создатели «Смешариков» выпустили виниловую пластинку с хитами из мультсериала

Песня «Таверна» прозвучит в картине в эпизоде «Героические хроники героев».

Как отметил автор музыки и слов Сергей Васильев, при написании песни он вдохновлялся классическими ирландскими мотивами. «Таверна» органично воссоздает атмосферу готической сказки: в ней зрители вместе с любимыми героями «Смешариков» встречают настоящих колдунов, гоблинов и троллей.

Ранее группа «Ва-БанкЪ» выпустила клип на песню «Учитель», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МультфильмМузыкаАндрей Князев

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