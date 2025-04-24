Почему кинотеатры не готовы доверить Минкультуры график премьер
Министерство культуры сегодня имеет возможность выдавать прокатное удостоверение на любую дату, однако в ведомстве понимают, что праздники помогут фильмам увеличить сборы, заявил НСН Елена Хажинская.
Выход наиболее кассовых фильмов в праздничные даты без равномерного распределения релизов по году вызывает недовольство кинотеатров, однако в отрасли скорее не готовы отдавать еще больше регулирования Минкульту РФ, отметила в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Елена Хажинская.
Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК раскритиковал Минкульт за несбалансированность репертуара. По его мнению, ведомству следовало развести по разным датам кассовые фильмы начала года - «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста», которые по отдельности заработали бы в прокате больше. Как добавил Васясин, такая практика также формирует у зрителя «неправильное отношение к кинотеатрам», создавая впечатление, что смотреть нечего. Хажинская лишь отчасти согласилась с подобной позицией.
«Плохо, что фильмы кучкуются на кассовых датах и на праздниках, включая Новый год, 8 марта, 14 февраля. Однако не уверена, что дополнительная регулировка приведет к чему-то хорошему. Вопрос в том, отдавать ли очередную порцию регулирования Минкульту. Чем больше возможностей что-то регулировать имеет Минкульт, тем меньше рынок может саморегулироваться», - заявила она.
По мнению собеседницы НСН, в некоторых случаях Минкульт намеренно выдает прокатное удостоверение на праздничные даты, понимая, что это увеличит общие сборы фильма.
«Каждый год Фонд кино и Министерство культуры раздает несколько миллиардов рублей на производство кино, соответственно, должно быть, что распределять. У нашего министерства уже есть возможность это регулировать, но они просто дают прокатное удостоверение на нужную дату и все. Минкульт может выдать прокатное удостоверение не на 1 января, а, например, на 15 июня. Однако, думаю, они понимают, что 15 июня "Финист" соберет гораздо меньше, чем 1 января», - отметила Хажинская.
С 1 января 2026 года в широкий прокат выйдет сказка «Буратино». Картина будет конкурировать в прокате с «Чебурашкой 2», кассовые сборы первой части фильма превысили шесть миллиардов рублей. Также на 1 января запланирован выход киноадаптации «Простоквашино» от Сарика Андреасяна, напоминает «Радиоточка НСН
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