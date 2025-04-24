Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в интервью РБК раскритиковал Минкульт за несбалансированность репертуара. По его мнению, ведомству следовало развести по разным датам кассовые фильмы начала года - «Волшебника Изумрудного города» и «Финиста», которые по отдельности заработали бы в прокате больше. Как добавил Васясин, такая практика также формирует у зрителя «неправильное отношение к кинотеатрам», создавая впечатление, что смотреть нечего. Хажинская лишь отчасти согласилась с подобной позицией.

«Плохо, что фильмы кучкуются на кассовых датах и на праздниках, включая Новый год, 8 марта, 14 февраля. Однако не уверена, что дополнительная регулировка приведет к чему-то хорошему. Вопрос в том, отдавать ли очередную порцию регулирования Минкульту. Чем больше возможностей что-то регулировать имеет Минкульт, тем меньше рынок может саморегулироваться», - заявила она.