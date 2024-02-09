Захарова заявила, что Россия представит в КНР свою культурную программу

Она отметила, что российская сторона обещает «что-то великолепное», чтобы китайский народ мог узнать и о российских праздниках так же, как россияне узнают об их. По словам Захаровой, россияне, посещая фестиваль, могут быть причастны к празднованиям Китая и его народа.

«Буквально в эти часы с Пекина начинается настоящее торжество по всей планете», - сказала Захарова.

Ранее начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в интервью НСН рассказал, что москвичи и гости столицы смогут посетить ярмарку китайской еды, кулинарные и творческие мастер-классы с 9 по 18 февраля в рамках празднования китайского Нового года, передает «Радиоточка НСН».

