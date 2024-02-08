«Пельмени и вино»: Россиянам рассказали, как нужно отмечать китайский Новый год

«В Китае на Новый год собираются обязательно всей семьей. Даже если родители живут очень далеко, люди собираются и едут к ним. Почитание старших – это основа восточной традиции, в Новый год это делается обязательно. Любимое китайское блюдо – это пельмени. Если самим их некогда приготовить, можно сходить в магазин и купить их там. Также во многих магазинах есть китайские вина», - сказала Борщ.

Она отметила, что в китайский Новый год нужно собрать всех членов семьи за одним столом, поставив рядом фигурку дракона.

«Можете поздравить своих родственников, сделать подарки родителям, собрать всех членов семьи за одним столом, а также поставить рядом фигурку дракона и произносить тосты в его честь. Это будет русская традиция восточного праздника», - резюмировала собеседница НСН.

Китайский Новый год в 2024 году наступает 10 февраля. История торжества насчитывает не одно тысячелетие, сегодня это самый главный праздник в странах Азии, длящийся более двух недель, передает «Радиоточка НСН».

