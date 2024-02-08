«Пельмени и вино»: Россиянам рассказали, как нужно отмечать китайский Новый год

Нужно собрать всех членов семьи за одним столом, поставив рядом фигурку дракона, отметила в эфире НСН Татьяна Борщ.

Китайский Новый год в России можно отметить в кругу семьи, купив вино и пельмени – это любимое блюдо жителей Китая, рассказала публицист, астролог Татьяна Борщ в разговоре с НСН.

В Москве китайский Новый год отметят с 9 по 18 февраля. В эти дни пройдут красочные шоу с участием творческих коллективов из Китая и России, ярмарки китайской еды и сувениров, а также тематические экскурсии, выставки и мастер-классы. Борщ указала, что китайский Новый год можно отметить и дома.

Ярмарка еды, мастер-классы и фонарики: Как отметят китайский Новый год в Москве

«В Китае на Новый год собираются обязательно всей семьей. Даже если родители живут очень далеко, люди собираются и едут к ним. Почитание старших – это основа восточной традиции, в Новый год это делается обязательно. Любимое китайское блюдо – это пельмени. Если самим их некогда приготовить, можно сходить в магазин и купить их там. Также во многих магазинах есть китайские вина», - сказала Борщ.

Она отметила, что в китайский Новый год нужно собрать всех членов семьи за одним столом, поставив рядом фигурку дракона.

«Можете поздравить своих родственников, сделать подарки родителям, собрать всех членов семьи за одним столом, а также поставить рядом фигурку дракона и произносить тосты в его честь. Это будет русская традиция восточного праздника», - резюмировала собеседница НСН.

Китайский Новый год в 2024 году наступает 10 февраля. История торжества насчитывает не одно тысячелетие, сегодня это самый главный праздник в странах Азии, длящийся более двух недель, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Федоренко
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