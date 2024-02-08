Ярмарка еды, мастер-классы и фонарики: Как отметят китайский Новый год в Москве
Камергерский переулок запомнится гостям китайскими фонариками и светящимися арками, отметил в эфире НСН Булат Нурмуханов.
Москвичи и гости столицы смогут посетить ярмарку китайской еды, кулинарные и творческие мастер-классы с 9 по 18 февраля в рамках празднования китайского Нового года, рассказал начальник управления международного взаимодействия Комитета по туризму Москвы Булат Нурмуханов в интервью НСН.
«С 9 по 18 февраля Москва масштабно отметит китайский Новый год, или Праздник весны, или Новый год по лунному календарю. Названия у этого праздника разные. Отмечают его не только китайцы, но и другие азиатские страны, а также ряд народов в России. Основными точками китайского Нового года в столице станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар, Новый Арбат, Московский зоопарк и ВДНХ. Яркости празднику добавит тематическая подсветка, которая украсит ряд зданий на улицах. Камергерский переулок запомнится гостям китайскими фонариками и светящимися арками», - сказал Нурмуханов.
Он отметил, что ярмарка китайской еды откроется 9 февраля в Камергерском переулке и на Тверской площади. Кроме того, на Новом Арбате можно будет научиться известной китайской игре Го.
«Москвичи и гости столицы смогут посетить ярмарку китайской еды в Камергерском переулке, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах. Культурно-гастрономическое путешествие получится продолжить на Тверской площади и, например, попробовать утку по-бакински, домашнюю лапшу или традиционную выпечку. На Новом Арбате можно будет научиться известной китайской игре Го», - указал собеседник НСН.
Кроме того, Нурмуханов рассказал, что Московский зоопарк подготовил образовательную программу, посвященную фауне Китая, а также творческие мастер-классы.
«С 9 по 11 февраля попасть в зоопарк можно будет бесплатно, переодевшись в костюм панды. Такой же возможностью смогут воспользоваться все Екатерины, поздравив тезку, малышку-панду, с первым в ее жизни китайским Новым годом. Московский зоопарк подготовил образовательную программу, посвященную фауне Китая и специальные творческие мастер-классы», - резюмировал Нурмуханов.
Китайский Новый год в 2024 году наступает 10 февраля. История торжества насчитывает не одно тысячелетие, сегодня это самый главный праздник в странах Азии, длящийся более двух недель, передает «Радиоточка НСН».
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