Ярмарка еды, мастер-классы и фонарики: Как отметят китайский Новый год в Москве

Он отметил, что ярмарка китайской еды откроется 9 февраля в Камергерском переулке и на Тверской площади. Кроме того, на Новом Арбате можно будет научиться известной китайской игре Го.

«Москвичи и гости столицы смогут посетить ярмарку китайской еды в Камергерском переулке, принять участие в творческих и кулинарных мастер-классах. Культурно-гастрономическое путешествие получится продолжить на Тверской площади и, например, попробовать утку по-бакински, домашнюю лапшу или традиционную выпечку. На Новом Арбате можно будет научиться известной китайской игре Го», - указал собеседник НСН.

Кроме того, Нурмуханов рассказал, что Московский зоопарк подготовил образовательную программу, посвященную фауне Китая, а также творческие мастер-классы.

«С 9 по 11 февраля попасть в зоопарк можно будет бесплатно, переодевшись в костюм панды. Такой же возможностью смогут воспользоваться все Екатерины, поздравив тезку, малышку-панду, с первым в ее жизни китайским Новым годом. Московский зоопарк подготовил образовательную программу, посвященную фауне Китая и специальные творческие мастер-классы», - резюмировал Нурмуханов.

Китайский Новый год в 2024 году наступает 10 февраля. История торжества насчитывает не одно тысячелетие, сегодня это самый главный праздник в странах Азии, длящийся более двух недель, передает «Радиоточка НСН».

