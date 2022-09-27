Россия не будет принимать участие в «Оскаре» в 2022 году

Россия не будет выдвигать свой фильм на кинопремию «Оскар» в 2022 году, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление президиума Киноакадемии РФ.

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«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии "Оскар" Американской киноакадемии», — следует из сообщения.

Голосование в Тwitter за «Оскар» прижилось бы в России, и наши граждане выбирали бы победителя между тремя картинами. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

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ФОТО: flickr/prayitno
ТЕГИ:КинопремияОскар
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