«За народ!» Сериал Козловского «Карамора» сравнили с «Игрой в кальмара»

Редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил Данилу Козловского за то, что в своем первом сериале «Карамора» он предпринял необычную для российского кино попытку показать сюжет со стороны народа.

По сюжету сериала главный герой, анархист по прозвищу Карамора, обнаруживает, что высшее дворянство России и Европы обладают силой, находящейся за гранью человеческих возможностей и уже давно негласно управляют миром. Сериал доступен зрителям с 20 января на видеосервисе Start.

«Чем выстреливают сейчас корейские сериалы: у них очень сильная социальная проблематика, там героями делают именно обычных людей, а враги – это обычно капиталисты, богатые люди или в таком роде. В сериале Козловского метафора про то, что у народа кровь сосет государство, цари – это довольно необычно, потому что у нас любят как раз либо защищать власть, либо копаться в недостатках обычных людей. Любой исторический проект так или иначе очень много говорит именно о сегодняшнем времени. И этот сериал - не исключение», - отметил Говердовский.