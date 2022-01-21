«За народ!» Сериал Козловского «Карамора» сравнили с «Игрой в кальмара»
Редактор «Афиши» Василий Говердовский отметил главную метафору проекта – «государство сосет кровь у народа», подобная социальная проблематика набирает обороты и в корейском кино.
Редактор раздела сериалов сайта «Афиша.Ru» Василий Говердовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» похвалил Данилу Козловского за то, что в своем первом сериале «Карамора» он предпринял необычную для российского кино попытку показать сюжет со стороны народа.
По сюжету сериала главный герой, анархист по прозвищу Карамора, обнаруживает, что высшее дворянство России и Европы обладают силой, находящейся за гранью человеческих возможностей и уже давно негласно управляют миром. Сериал доступен зрителям с 20 января на видеосервисе Start.
«Чем выстреливают сейчас корейские сериалы: у них очень сильная социальная проблематика, там героями делают именно обычных людей, а враги – это обычно капиталисты, богатые люди или в таком роде. В сериале Козловского метафора про то, что у народа кровь сосет государство, цари – это довольно необычно, потому что у нас любят как раз либо защищать власть, либо копаться в недостатках обычных людей. Любой исторический проект так или иначе очень много говорит именно о сегодняшнем времени. И этот сериал - не исключение», - отметил Говердовский.
Также он похвалил Козловского за его стремление реализовывать подобные проекты самому и подчеркнул, что как актер Данила уже зрителю немного надоел.
«Конечно, это сложно самому тянуть настолько огромный проект, молодец. Не могу сказать, насколько в качестве режиссера он хорош, не смотрел его фильмы. Актер он неплохой, единственная проблема, что его затаскали по главным ролям, из-за чего как-то он довольно быстро надоел, но это неизбежно, с нашим кино есть такая проблема», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее стало известно, что режиссер Хван Дон-хёк ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках сразу второго и третьего сезонов сериала «Игра в кальмара». В первом сезоне рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.
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