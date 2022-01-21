Фильм о Канье Уэсте представят на фестивале независимого кино

В нашем прокате фильм появится уже в феврале. В расписании фестиваля есть секция «Полночь», культовая, обожаемая зрителями, тут показывают жанровое кино и прежде всего хорроры, и они тоже часто становятся доступны российской публике. Уже известно, что в нашем прокате будет «Скрежет», финский ужастик о юной гимнастке, которая нашла загадочное яйцо и принесла его домой, а потом из него вылупилась какая-то тварь. А также датский хоррор «Не говори никому» о благополучной семье, которая на отдыхе познакомилась с голландской парой и опрометчиво приняла приглашение приехать к ним в гости.

Среди громких премьер фестиваля - «Позвони Джейн» с Сигурни Уивер, Элизабет Бэнкс и Кейт Мара, драма о тайной организации помощи женщинам в 60-70-е годы прошлого века, когда в США были повсеместно запрещены аборты. И британская комедия «Любовь по вызову» о пенсионерке, заказавшей себе секс-работника — в роли пенсионерки Эмма Томпсон.

И триллер «Воскрешение» с Ребеккой Холл и Тимом Ротом о женщине, которая встречает мужчину из своей ужасной прошлой жизни, но он говорит, что не знаком с ней.

Покажут также документальные фильмы о принцессе Диане «Принцесса» и о реабилитационном центре для бывших исламских экстремистов «Джихад рехаб», режиссёрский дебют киноактёра Джесси Айзенберга «Когда закончишь спасать мир» и британский ремейк классического фильма Акиры Куросавы «Жить».

Важная премьера — документальная картина Nothing Compares ирландки Кэтрин Фергюсон, история Шинейд ОКоннор, её стремительного взлета в поп-музыке, её бескомпромиссных убеждений и фактического изгнания её из музыкальной среды. Этот фильм участвует в конкурсе мирового документального кино. А в «Премьерах» покажут один из самых ожидаемых фильмов фестиваля, «jeen-yuhs: Трилогия Канье», фильм о жизни, карьере и политических и религиозных убеждениях рэпера Канье Уэста - его снимали Кларенс «Куди» Симмонс и Чике Озак, режиссеры, начинавшие когда-то с работы с Уэстом над его видео. Этот фильм поклонники рэпера в России точно увидят — он куплен для Netflix и скоро появится в сетке стримера.

Кинофестиваль Sundance пройдет с 20 по 30 января. Основанный когда-то Робертом Рэдфордом, сегодня он является одним из самых уважаемых кинофорумов в мире. Он проводится в январе и фактически открывает сезон. В его расписании четыре основных конкурсных программы, представляющие мировое и американское игровое кино и мировую и американскую документалистику. В эпоху коронавируса Sundance одним из первых в мире стал выходить онлайн. В основном все его показы доступны через сайт фестиваля только на территории США. Но у мировой аудитории есть возможность купить билеты на фильмы мультимедийной секции New Frontier, в этом году в неё включено 15 проектов от авторов со всего мира.

