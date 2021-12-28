Режиссер «Игры в кальмара» задумал снять третий сезон сериала
Режиссер Хван Дон-хёк ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках сразу второго и третьего сезонов сериала «Игра в кальмара». Об этом сам он рассказал в интервью телеканалу KBS.
По его словам, планируется, что договоренности будут достигнуты в ближайшее время.
В ноябре стало известно, что Хван Дон-хёк будет снимать второй сезон «Игры в кальмара».
Сериал дебютировал на Netflix 17 сентября, за неделю он стал лидером по количеству просмотров. «Игра в кальмара» возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, окаоказаввшиесяиеся в тупиковом положенииовом положении, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.
«Игра в кальмара» завоевала американскую кинопремию «Готэм» и номинирована на «Золотой глобус».
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