Режиссер «Игры в кальмара» задумал снять третий сезон сериала

Режиссер Хван Дон-хёк ведет переговоры со стриминговой платформой Netflix о съемках сразу второго и третьего сезонов сериала «Игра в кальмара». Об этом сам он рассказал в интервью телеканалу KBS.

По его словам, планируется, что договоренности будут достигнуты в ближайшее время.

В ноябре стало известно, что Хван Дон-хёк будет снимать второй сезон «Игры в кальмара».

Сериал дебютировал на Netflix 17 сентября, за неделю он стал лидером по количеству просмотров. «Игра в кальмара» возглавила не только общемировой рейтинг, но и списки популярности в большинстве отдельно взятых стран. В сериале рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, окаоказаввшиесяиеся в тупиковом положенииовом положении, рискуют жизнью, чтобы получить огромный денежный приз.

«Игра в кальмара» завоевала американскую кинопремию «Готэм» и номинирована на «Золотой глобус».

