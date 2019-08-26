За хранение картины Куинджи с автомобильными шинами похититель должен был заплатить

Мужчина предполагал, что в куртку завернут ноутбук и о совершении преступления был не осведомлен. При этом, за хранение обвиняемый Денис Чуприков должен был заплатить свидетелю по факту возвращения предмета. Точная сумма не называется, известно только, что хранение шин оценивалось в 300 рублей в месяц.

Картина «Ай-Петри. Крым» была обнаружена спустя несколько часов после ее хищения из Третьяковской галереи. После изъятия было обнаружено несколько царапин на краях полотна. Денис Чуприков в добровольном порядке возместил 13 тысяч рублей на работы по восстановлению, писала НСН.



