Похититель картины Куинджи из Третьяковки возместил стоимость реставрации

Денис Чуприков, которого обвиняют в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», добровольным порядком возместил 13 тысяч рублей на работы по восстановлению полотна. Об этом АГН «Москва» сообщила адвокат подсудимого Светлана Горбунова.

Чуприкову предъявлено обвинение по статье «Хищение предметов, имеющих особую историческую, художественную или культурную ценность, повлекшее их порчу». Как отмечает Москва 24, по результатам психолого-психиатрической экспертизы, Чуприков признан вменяемым. Сегодня Замоскворецкий районный суд столицы отложил заседание по его делу до 30 июля для возможности допроса свидетелей.

Денис Чуприков вынес картину Куинджи из Третьяковки 27 января этого года. На следующий день его задержали. Обвиняемый не признаёт вины в порче картины, факт хищения он не оспаривает.

