Позор! Профсоюз актёров о российском иске к Шварценеггеру и Чану

Ситуация с иском российской компании к китайской China Film Group и актерам Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру негативно сказывается на всём российском кинематографе. Об этом на пресс-конференции НСН заявил председатель Независимого Профсоюза Актёров Театра и Кино, заместитель председателя комиссии по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Общественной палаты РФ Денис Кирис.

«Это позор! Стыдно перед коллегами, перед людьми. Мы же не какая-то там банановая республика. У нас огромные деньги, ежегодно в киноиндустрию вкладывается несколько миллиардов рублей. Мы выходим на международный рынок, картины присутствуют на крупных фестивалях, получают, в том числе, призы. К нашим фильмам, актёрам, режиссёрам, несмотря на информационную повестку, относятся достаточно уважительно. Однако ситуация с компанией «Русская фильм группа» вызывает вопросы у людей, которые могли бы и хотели бы приезжать в нашу страну, чтобы снимать кино совместно с российскими коллегами. Когда подобное происходит ещё и со звёздами такого уровня, это не делает нам чести. Сейчас у нас сложная ситуация, потому что она хаотична. Все вопросы регулирует Гражданский кодекс, однако нет более углублённых правил игры, таких, как, например, в Голливуде или Европе, которые вырабатывались десятилетиями. Такая ситуация там, конечно же, невозможна, когда компания, снимавшая кино, вдруг становится банкротом, должна 200 миллионов. Такие прецеденты отпугивают людей. Учитывая всё это, нам нужно работать над внесением изменений в нормативную базу», - отметил Денис Кирис.

Ранее организаторы иска к Джеки Чану и Арнольду Шварценеггеру на пресс-конференции НСН рассказали о целях, которые преследуют таким шагом.

Иск к China Film Group и звёздам Голлливуда подала «Русская фильм группа». Она требует взыскать с ответчиков 216 миллионов рублей. Российская компания сняла сиквел «Вия 3D» под названием «Тайна печати дракона», в котором Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер сыграли в эпизодах. Картина показывает неплохие результаты в прокате, однако дохода с картины компания не получила и объявлена банкротом.

Эксперты не исключают, что включение имён голливудских кинозвезд в иск, может создать дополнительную рекламу «Тайне печати дракона», что приведет к увеличению прибыли с проката картины.

