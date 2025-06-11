За год число россиян, ставших писателями, выросло вдвое
В преддверии Дня России книжный сервис «Литрес» изучил активность digital-авторов. Результаты исследования есть в распоряжении НСН.
Так, за последние 12 месяцев более 24,8 тысячи писателей опубликовали свои произведения, что на 37% больше показателя за аналогичный предыдущий период. Количество желающих впервые выпустить книгу выросло на 61% – более 12 000 человек. Суммарный объём книжных релизов показал рост более чем вполовину и достиг показателя в свыше 93 тысяч публикаций.
Кроме того, прослеживается тенденция на увеличение (120%) числа молодых писателей (с 1990 по 2010 год рождения). Чаще остальных книги публиковали авторы, рожденные в 1989 году. Их любимый жанр – фантастика.
Самой активной возрастной категорией по числу выпущенных книг стали авторы от 25 до 34 лет (38%). За ними – пользователи 35–44 лет (36%). Среди женщин больше продуктивных digital-авторов, чем среди мужчин – их «перу» принадлежит 60% релизов книг.
Среди регионов пальма первенства по количеству публикаций отошла Ставропольскому краю (36%), при этом больше всего заявок на регистрацию поступило от пользователей из Москвы и Московской области (19%).
Ранее гендиректор издательства «ЭКСМО» Евгений Капьёв заявил НСН, что книжным магазинам в России нужны льготы, как это действует в мировой практике, этот вид бизнеса нуждается в поддержке, а самим книжным торговым точкам необходимо переформатирование.
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