Книжным магазинам в России нужны льготы, как это действует в мировой практике, этот вид бизнеса нуждается в поддержке, а самим книжным торговым точкам необходимо переформатирование. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьёв.

По итогам первого квартала оборот крупнейших книжных магазинов, входящих в Ассоциацию книгораспространителей, вырос на 1,1%, и то только за счет роста цен, при сокращении физических продаж на 6%, пишет «Коммерсант». В ассоциации считают, что нужно внести меры поддержки книжных магазинов в законопроект «О платформенной экономике». Капьёв отметил, что сейчас книжные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами.

«К сожалению, из-за текущей структуры продаж книжные магазины испытывают достаточно серьезное давление. Потому что маркетплейсы активно растут. И, соответственно, себестоимость продаж через них ниже, чем через книжные магазины. А книжные магазины по факту работают на тех же условиях, как и продуктовые или алкогольные, то есть без льгот. Это приводит к тому, что им очень трудно конкурировать с маркетплейсами. И, к сожалению, в этом году тенденция сохраняется. Во всем мире книжные магазины имеют льготы. Есть даже статистика, что наличие книжного магазина в торговом центре или на какой-то улице увеличивает продажи всей этой улицы где-то на 5%, соответственно, арендодатели в торговых центрах за границей идут им навстречу», - рассказал он.