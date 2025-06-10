Теряющим покупателей книжным магазинам посоветовали стать «центрами развлечений»
Евгений Капьёв в эфире НСН предположил, что опыт с трансформацией библиотек в центры досуга пригодился бы и книжным магазинам.
Книжным магазинам в России нужны льготы, как это действует в мировой практике, этот вид бизнеса нуждается в поддержке, а самим книжным торговым точкам необходимо переформатирование. Об этом в беседе с НСН рассказал гендиректор издательства ЭКСМО Евгений Капьёв.
По итогам первого квартала оборот крупнейших книжных магазинов, входящих в Ассоциацию книгораспространителей, вырос на 1,1%, и то только за счет роста цен, при сокращении физических продаж на 6%, пишет «Коммерсант». В ассоциации считают, что нужно внести меры поддержки книжных магазинов в законопроект «О платформенной экономике». Капьёв отметил, что сейчас книжные магазины не выдерживают конкуренции с маркетплейсами.
«К сожалению, из-за текущей структуры продаж книжные магазины испытывают достаточно серьезное давление. Потому что маркетплейсы активно растут. И, соответственно, себестоимость продаж через них ниже, чем через книжные магазины. А книжные магазины по факту работают на тех же условиях, как и продуктовые или алкогольные, то есть без льгот. Это приводит к тому, что им очень трудно конкурировать с маркетплейсами. И, к сожалению, в этом году тенденция сохраняется. Во всем мире книжные магазины имеют льготы. Есть даже статистика, что наличие книжного магазина в торговом центре или на какой-то улице увеличивает продажи всей этой улицы где-то на 5%, соответственно, арендодатели в торговых центрах за границей идут им навстречу», - рассказал он.
По словам Капьёва, книжным магазинам нужно сегодня менять свой формат, и некоторые крупные сети и даже региональные библиотеки уже начали это делать.
«Книжные магазины сейчас стоят перед серьезным вызовом - трансформироваться не просто в книжный, а в магазин развлечений. Я знаю, что «Читай город» проводит очень серьезный ребрендинг, но, к сожалению, пока этого не хватает для того, чтобы выйти на постоянные темпы роста. Я знаю, что в регионах многие развивают такие проекты. Я видел несколько очень красивых модельных библиотек, и посещаемость там существенно выросла. Здесь необходимо магазины превращать в центры интеллектуального досуга», - отметил он.
При этом собеседник НСН уточнил, что маркетплейсы обеспечивают издателям стабильно хорошие продажи.
«В то же время, если говорить про издателей, то за счет маркетплейсов у нас продажи растут гораздо больше, чем обозначенные цифры. Существенно выросла и продажа книг на Красной площади по сравнению с прошлым годом. У нас был ажиотаж, люди хотят читать, приходили на различные мероприятия с авторами», - подытожил он.
В свою очередь вице-президент Российского книжного союза Леониод Палько отметил, что огорчен этими цифрами и надеялся на более «позитивные» показатели, однако уверен, что читать россияне меньше не стали.
«На вторую половину этого года мы думали, что все-таки будут более оптимистичные намётки. Пока не видел эти данные, хочу сам на них посмотреть. Конечно, это огорчает. Вроде бы команда нового книжного «Буквоеда» пытается какие-то новые форматы находить, что-то делать. Но тоже выворачивать руки издателям, пытаться арендодателей всячески прижать, все это уже доходит до какой-то степени. Мне кажется, люди в любом случае читать меньше не стали. Но то, что появились какие-то другие формы подачи, например, маркетплейсы, наверное, играет роль», - рассказал он.
Ранее объединенная розничная сеть «Читай-город — Буквоед» подвела итоги весеннего книжного сезона, проанализировав продажи с 1 марта по 31 мая 2025 года. В тройке лидеров оказались философская проза, переиздания культовых детских книг и практические руководства по саморазвитию, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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