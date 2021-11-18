«За дурь ответит!» Понасенков вызвал на дебаты Мединского
Историк и публицист Евгений Понасенков объявил, что вызывает на публичные дебаты помощника президента России, бывшего министра культуры Владимира Мединского.
«Мединский позволил в интервью одному из блогеров вякнуть, отвечая на вопрос относительно моей позиции о причинах войны 1812 года. Как он выразился, это «дурь». И за эти слава Мединскому придется ответить», - говорится в видеообращении Понасенкова, размещенном на YouTube.
По его словам, главное условие дебатов – прямой эфир.
«Я официально вызываю его на публичные дебаты, чтобы граждане России и научное сообщество сравнили аргументы двух сторон и сами сделали выводы. Это вопрос принципиальный, и если он откажется от публичных дебатов, я сочту это трусостью и буду иметь право называть его лжецом и клеветником», - добавил историк.
Ранее Понасенков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что День Победы стал идеологическим праздником, и то, что об этом задумываются даже такие «невежественные» люди как Моргенштерн, - является сигналом для общества.
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