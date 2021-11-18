«За дурь ответит!» Понасенков вызвал на дебаты Мединского

«Я официально вызываю его на публичные дебаты, чтобы граждане России и научное сообщество сравнили аргументы двух сторон и сами сделали выводы. Это вопрос принципиальный, и если он откажется от публичных дебатов, я сочту это трусостью и буду иметь право называть его лжецом и клеветником», - добавил историк.

Ранее Понасенков говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что День Победы стал идеологическим праздником, и то, что об этом задумываются даже такие «невежественные» люди как Моргенштерн, - является сигналом для общества.

