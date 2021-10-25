«Пора закончить войну»: Понасенков о Дне Победы и «примитивном» Моргенштерне

День Победы стал идеологическим праздником, и то, что об этом задумываются даже такие «невежественные» люди как Моргенштерн, - сигнал для общества, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков.

Ранее рэпер Моргенштерн сказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что «не понимает» такой праздник, как День Победы. Он усомнился в необходимости вспоминать каждый год то, что было 76 лет назад, призвав добиваться побед сегодня.