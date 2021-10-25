«Пора закончить войну»: Понасенков о Дне Победы и «примитивном» Моргенштерне

Евгений Понасенков сказал НСН, что россияне должны знать и изучать историю, но прекратить «воевать» и кричать: «Можем повторить!»

День Победы стал идеологическим праздником, и то, что об этом задумываются даже такие «невежественные» люди как Моргенштерн, - сигнал для общества, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» историк и публицист Евгений Понасенков.

Ранее рэпер Моргенштерн сказал в интервью журналистке Ксении Собчак, что «не понимает» такой праздник, как День Победы. Он усомнился в необходимости вспоминать каждый год то, что было 76 лет назад, призвав добиваться побед сегодня.

Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы
«Если даже у самого примитивно мыслящего, невежественного, необразованного и пошлого типа возникают мысли более логичные, адекватные и честные, чем у как бы образованных и ответственных людей, то надо уже думать о тяжелой ситуации в обществе. Я с большим пренебрежением отношусь к этому типу, о котором я узнал совершенно недавно, летом, причем, по-моему, от вашего информационного агентства. Но я вам скажу как историк, что давно пора "закончить войну", перестать мучить, будоражить, насиловать людей и сознание общества. Жить надо не войной, а мирными достижениями. Оставьте войну нам, ученым-историкам», - сказал Понасенков.

По его мнению, День Победы в последние годы превратился из доброго праздника в «истерику».

«Я думаю, что Дню Победы как государственному празднику жить всего несколько лет, потому что его из действительно доброй и радостной эмоции превратили в истерику и идеологию, чего делать нельзя. Когда мы, наконец, закончим "воевать", наше общество заживет гораздо более приятно, психически спокойно и даже богато. Потому что мы должны изучать историю, знать ее, но не сходить с ума, не подменять вымыслом реальность - и бывшую, и настоящую», - подчеркнул историк.

При этом Понасенков напомнил, что традиция проводить Парады Победы появилась только тогда, когда реальность надо было заменять «идеологией».

«Я вам напомню как ученый-историк и как гражданин России, что первые 25 лет никаких парадов на Красной площади не было, потому что все знали реальность, у всех были погибшие на войне родственники, и они понимали, что такое эта психологическая травма. А вот потом, когда надо было внедрять идеологию в рассыпающуюся страну, которая ничего не производит и все технологии ворует с Запада (при Брежневе), тогда стали праздновать. Уважение к памяти – это, прежде всего, завет, чтобы не было войны, а не крики: "Можем повторить"», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
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Моргенштерн сказал в интервью Собчак, что не стал бы сниматься в клипе посвященном Дню Победы.

«До сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Наверное, гордиться просто нечем», - цитирует музыканта «Газета.ру».

В Госдуме уже раскритиковали Моргенштерна за слова о Дне Победы. В частности, депутат Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» выразила сожаление, что «наша молодежь и ее кумиры не знают о великих и знаменательных датах».

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ФОТО: соцсети Евгения Понасенкова
ТЕГИ:МузыкантыЕвгений ПонасенковДень Победы
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