Ярмольник опроверг информацию об экстренной госпитализации
24 апреля 202414:39
Актёр Леонид Ярмольник заявил, что проходит в больнице плановое профилактическое обследование. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, информация о том, что его с супругой экстренно госпитализировали, не соответствует действительности.
«Не читайте вы эти глупости. Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Со мной всё в порядке», - заключил Ярмольник.
Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков опроверг слухи о том, что его якобы госпитализировали с инфарктом, указав, что прекрасно себя чувствует, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru