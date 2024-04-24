Ярмольник опроверг информацию об экстренной госпитализации

По его словам, информация о том, что его с супругой экстренно госпитализировали, не соответствует действительности.

«Не читайте вы эти глупости. Чекап просто прохожу, как обычно, раз в год. Со мной всё в порядке», - заключил Ярмольник.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков опроверг слухи о том, что его якобы госпитализировали с инфарктом, указав, что прекрасно себя чувствует, сообщает RT.

