«Восточная философия и тайны»: Театр «Модерн» покажет, что скрывает Япония

В Московском драматическом театре «Модерн» 26 января состоится премьера лекции-диалога с элементами перформанса «Япония — Югэн», ее прочтет худрук театра Юрий Грымов. Это уникальное путешествие в мир восточной философии, традиций и искусства, где прошлое и будущее сливаются в единую гармонию.

Моноспектакль ответит на вопрос, что скрывается за привычными символами Японии — сакурой, кимоно, самураями и гейшами. Также зритель узнает, как древние знания, медитативные практики и эстетика находят место в одном из самых технологически развитых обществ.

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Лекция-диалог позволит не только заглянуть в магический мир японской культуры, но и прикоснуться к философии «югэн» — загадочному чувству красоты, не поддающемуся прямому объяснению.

В постановке соединяются лекция и театральный перформанс, превращая сцену в пространство живого диалога со зрителями.

Ранее Юрий Грымов поделился с НСН главными планами на Новый 2025 год. Он признался, что давно мечтает сделать выставку своих скульптур и выпустить спектакли для детей.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ИскусствоТеатр Модерн

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