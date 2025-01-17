«Восточная философия и тайны»: Театр «Модерн» покажет, что скрывает Япония

В Московском драматическом театре «Модерн» 26 января состоится премьера лекции-диалога с элементами перформанса «Япония — Югэн», ее прочтет худрук театра Юрий Грымов. Это уникальное путешествие в мир восточной философии, традиций и искусства, где прошлое и будущее сливаются в единую гармонию.

Моноспектакль ответит на вопрос, что скрывается за привычными символами Японии — сакурой, кимоно, самураями и гейшами. Также зритель узнает, как древние знания, медитативные практики и эстетика находят место в одном из самых технологически развитых обществ.