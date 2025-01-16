Театр Олега Табакова представил афишу спектакля «Позывной Тишина»
Театр Олега Табакова на своем сайте опубликовал афишу спектакля об участниках СВО «Позывной Тишина», премьера которого состоится на основной сцене театра «Современник» 22 и 23 февраля 2025 года, сообщает пресс-служба учреждения.
На ней изображен профиль исполнителя главной роли, артиста Николая Клямчука, состоящий из множества лиц. Как пояснили в пресс-службе театра, это символизирует переплетение судеб, эмоций и чувств, а черно-белая палитра афиши подчеркивает жанр документальной драмы. Спектакль «Позывной Тишина» – монолог-исповедь, основанный на рассказе реального человека. Он поставлен в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», реализуемого с использованием средств гранта президента РФ Владимира Путина на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.
Ранее стало известно, что «Старший сын» вернется в афишу театра Табакова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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