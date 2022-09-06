Янковский предложил провести вместо «Кинотавра» «Фестиваль — и точка»

Актёр театра и кино, кинорежиссёр и кинопродюсер Филипп Янковский заявил, что «Кинотавр» — это просто название, сообщает РИА Новости.

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По его словам, этот бренд, который достался продюсеру Александру Роднянскому от предыдущих владельцев, можно заменить другим.

«Вместо «Макдоналдс» теперь «Вкусно — и точка». «Кинотавр» ушёл? Значит, будет «Фестиваль — и точка»... Уверен, Минкультуры всё контролирует», - подчеркнул Янковский.

Ранее президент кинофестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский рассказал об отмене фестиваля в 2022 году, сообщает телеканал «360». По его словам, мероприятие перенесут на период после окончания текущей геополитической ситуации.

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