Янковский предложил провести вместо «Кинотавра» «Фестиваль — и точка»

По его словам, этот бренд, который достался продюсеру Александру Роднянскому от предыдущих владельцев, можно заменить другим.

«Вместо «Макдоналдс» теперь «Вкусно — и точка». «Кинотавр» ушёл? Значит, будет «Фестиваль — и точка»... Уверен, Минкультуры всё контролирует», - подчеркнул Янковский.

Ранее президент кинофестиваля «Кинотавр» Александр Роднянский рассказал об отмене фестиваля в 2022 году, сообщает телеканал «360». По его словам, мероприятие перенесут на период после окончания текущей геополитической ситуации.

