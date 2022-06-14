Продюсер Роднянский отказался работать в России

Роднянский попросил не присылать ему идеи российских фильмов и сериалов. «Моя компания в России закрыта», - подчеркнул он.

По словам продюсера, он в настоящее время работает только с международными проектами на английском и других языках.

Роднянский был продюсером таких известных фильмов как «9 рота», «Водитель для Веры», «Питер FM», «Обитаемый остров», «Нелюбовь» и другие.

