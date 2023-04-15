«Яндекс.Музыка» выпустила 35-минутный документальный фильм о группе «Король и Шут»

К выходу финального эпизода сериала «Король и Шут» сервис «Яндекс.Музыка» выпустил 35-минутный документальный фильм о группе «Всё ещё на троне: наследие “Короля и Шута”».

Сериал «Король и Шут» за четыре недели посмотрели более 2,5 миллиона зрителей

В записи видеоэссе поучаствовали Андрей Князев, режиссер сериала Рустам Мосафир, музыкальный критик Борис Барабанов, рэперы и другие.

«Треки «Короля и Шута» по-прежнему не покидают Чарт Яндекс Музыки. Особенной популярностью пользуются «Кукла колдуна», «Лесник», «Дурак и молния», «Прыгну со скалы» и «Камнем по голове»: эти треки вошли в топ-10 Чарта», - отмечают создатели документалки.

Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что проект «Горшенев» анонсировал осенний тур «Песни брата», полностью посвященный основателю «Короля и Шута» Михаилу Горшеневу.

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ФОТО: Яндекс.Музыка
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