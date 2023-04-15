«Яндекс.Музыка» выпустила 35-минутный документальный фильм о группе «Король и Шут»
К выходу финального эпизода сериала «Король и Шут» сервис «Яндекс.Музыка» выпустил 35-минутный документальный фильм о группе «Всё ещё на троне: наследие “Короля и Шута”».
В записи видеоэссе поучаствовали Андрей Князев, режиссер сериала Рустам Мосафир, музыкальный критик Борис Барабанов, рэперы и другие.
«Треки «Короля и Шута» по-прежнему не покидают Чарт Яндекс Музыки. Особенной популярностью пользуются «Кукла колдуна», «Лесник», «Дурак и молния», «Прыгну со скалы» и «Камнем по голове»: эти треки вошли в топ-10 Чарта», - отмечают создатели документалки.
Ранее «Радиоточка НСН» сообщала, что проект «Горшенев» анонсировал осенний тур «Песни брата», полностью посвященный основателю «Короля и Шута» Михаилу Горшеневу.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 445 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+8 731 / сут.
- Военные столкновения в Судане. Долгий путь к переговорам
- Зеленский ввел санкции против Авербуха и Акинфеева
- СМИ: около 15 тысяч человек эвакуировали из-за неразорвавшейся бомбы времен ВОВ в Дрездене
- Благодатный огонь сошел в Иерусалиме
- Пасхальный концерт Филиппа Киркорова в Петербурге перенесли
- Артемовск как российский резерв. Сражение за Бахмут позволяет измотать ВСУ
- Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в Турции
- СМИ: армия Судана нанесла авиаудары по штабу спецназа в Хартуме
- Посольство России осудило призыв Молдавии к спецтрибуналу над ВС РФ
- Минобороны РФ сообщило об отступлении ВСУ в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru