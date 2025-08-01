Якубович рассказал, как долго будет работать в «Поле чудес»
Телеведущий Леонид Якубович заявил, что будет работать в программе «Поле чудес» на Первом канале, пока шоу будет нравиться зрителям и приносить успех вещателю. Об этом он рассказал в интервью сайту aif.ru.
«Но все, естественно, начинается, и все имеет свой конец, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я к этому отношусь философски очень», - отметил Якубович.
Ведущий указал, что никогда не заявлял о желании покинуть телепередачу, и назвал подобные сообщения «враньем, которое удивляет своим извращенным умом».
Ранее Леонид Якубович анонсировал выпуск серии рассказов о своих путешествиях и встречах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru