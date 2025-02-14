«Не соглашалась»: Дочь Тихонова о разрешении на дипфейк отца для сериала о Штирлице
Анна Тихонова заявила НСН, что пока никаких договоренностей о воскрешении ее отца при помощи искусственного интеллекта в сериале про Штирлица достигнуто не было.
Дочь народного артиста СССР Вячеслава Тихонова Анна Тихонова заявила в беседе с НСН, что еще не давала согласие на использование дипфейка отца в сериале о советском разведчике Штирлице.
Первый канал снимает сериал по романам Юлиана Семенова о советском разведчике Штирлице. В России его образ ассоциируется только с одним артистом — Вячеславом Тихоновым, который воплотил роль разведчика в многосерийном фильме «Семнадцать мгновений весны». По данным «Российской газеты», Штирлица хотят оживить на экране с помощью дипфейка и согласие на это уже дали руководитель Культурного фонда Юлиана Семенова, его дочь Ольга Семенова, ее старшая сестра Дарья, а также дочь Тихонова - Анна. Сама Анна Тихонова заявила НСН, что это ложная информация.
«Пока это не соответствует действительности. На сегодняшний день я не соглашалась. Пока никаких договоренностей не было. Мне известно ровно столько, сколько и вам. Мне присылают информацию знакомые сотрудники прессы, вот я точно также читаю то одно, то другое. Я не могу это засвидетельствовать», - отметила она.
В ноябре 2024 года Анна Тихонова в разговоре с НСН выступила против использования образа ее отца для съемок продолжения истории Штирлица и отметила, что никто из представителей Первого канала тогда с ней не связывался.
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