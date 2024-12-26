Создатели «Небриллиантовой руки» отказались от использования дипфейка с Мироновым

Создатели «Небриллиантовой руки» отказались от использования дипфейка с Андреем Мироновым, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

В ремейке появляется персонаж из «Бриллиантовой руки» Леонида Гайдая контрабандист Геша Козодоев. В новой версии его сыграл Алексей Воробьев. По данным издания, создатели проекта планировали заменить лицо певца на Миронова с помощью дипфейка. Позднее от этой идеи отказались.

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Первый тизер-трейлер новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» обнародовали 26 сентября 2024 года телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». СМИ отмечают, что производством проекта занимается авторская группа, работавшая над музыкальными фильмами «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!».

В фильме появятся Джокер, Харли Квинн, Брюс Ли, роботы, пираты, а также будут отсылки к «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Премьера новой комедии намечена на 31 декабря.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «преступлением» задействование дипфейков в кино, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба ТНТ
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