Создатели «Небриллиантовой руки» отказались от использования дипфейка с Мироновым

Первый тизер-трейлер новогоднего телефильма «Небриллиантовая рука» обнародовали 26 сентября 2024 года телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр «Кинопоиск». СМИ отмечают, что производством проекта занимается авторская группа, работавшая над музыкальными фильмами «СамоИрония Судьбы!» и «Иван Васильевич меняет всё!».

В фильме появятся Джокер, Харли Квинн, Брюс Ли, роботы, пираты, а также будут отсылки к «Городу грехов» и «Бегущему по лезвию». Премьера новой комедии намечена на 31 декабря.

Ранее председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «преступлением» задействование дипфейков в кино, передает «Радиоточка НСН».

