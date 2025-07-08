Народный артист России, актер театра и кино Федор Добронравов в интервью НСН заявил, что гордится своими сыновьями-актерами, хоть и не хотел, чтобы они выбрали эту профессию.

В начале июля состоялась премьера российского фэнтези-сериала «Этерна», в котором играют Виктор и Иван Добронравовы. Виктор также снялся в фильме «Кракен», заработавшем в 2025 году в прокате более 1,1 млрд рублей. Кроме того, актерскую карьеру начала дочь Виктора, Варвара. Федор Добронравов рассказал, что его дети выросли «за кулисами».