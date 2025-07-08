«Я их отговаривал!»: Федор Добронравов об актерской карьере своих сыновей

Виктор и Иван Добронравов выросли за кулисами, видя только актерский мир, сказал в эфире НСН Федор Добронравов, объяснив, почему отговаривал их от продолжения кинодинастии.

Народный артист России, актер театра и кино Федор Добронравов в интервью НСН заявил, что гордится своими сыновьями-актерами, хоть и не хотел, чтобы они выбрали эту профессию.

В начале июля состоялась премьера российского фэнтези-сериала «Этерна», в котором играют Виктор и Иван Добронравовы. Виктор также снялся в фильме «Кракен», заработавшем в 2025 году в прокате более 1,1 млрд рублей. Кроме того, актерскую карьеру начала дочь Виктора, Варвара. Федор Добронравов рассказал, что его дети выросли «за кулисами».

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«Я не хотел, чтобы они были артистами, отговаривал и одного, и второго, а сейчас и Варвара туда лезет. Это очень трудный хлеб. Вы не представляете, через что было пройдено, чтобы у меня в жизни было так, как сейчас. Они более умные, знают языки, у них много того, чего во мне нет и не было, наверное, никогда, поэтому я не хотел, чтобы мои дети были актерами. Но так случилось. Виктор сказал мне: "Бать, ты слесарь-сборщик, сварщик, электрик. У тебя много профессий. Если что случится, ты пойдешь на завод работать. А я другого ничего не умею". Он вырос за кулисами и больше никакого мира не видел. Мы его водили с репетиции на репетицию. И Ванька также. Они видели только, как живут артисты. А были периоды, когда у меня было одно яблоко (часть на сегодня, часть на завтра), ни денег, ни квартиры, ничего. Я только репетировал, а жена вынесла весь этот груз и воспитание детей на своих плечах», - рассказал актер.

При этом он подчеркнул, что гордится сыновьями, назвав титаническим трудом работу и в кино, и в театре.

«Я горжусь, что у меня два таких прекрасных сына, и я рад, потому что они счастливы. Если бы они были несчастливы, я бы себе никогда не простил, что мне не удалось уговорить их туда не идти. Но они сами это выбрали. Конечно, это трудно - театр, кино, перелеты. Надо здоровье иметь титаническое. У меня после операции год нет театра, я только пытаюсь как-то восстановиться, потому что нагрузка большая. В кино можно попросить перерыв на пять минут, а в театре нет – после того, как прозвенел звонок, два-три часа ты не имеешь права ни на что», - заключил собеседник НСН.
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В комедии «От печали до радости», вышедшей на экраны в 2020 году, сыграли Федор, Виктор и Иван Добронравовы. Кроме того, Федор, Виктор и Варвара Добронравовы снялись в фильме режиссера Андрея Пантелеева «Северное сияние», дата выхода которого на экраны пока не определена, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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