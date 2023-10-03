«Я его понимаю!»: Рэпер ST полюбил Есенина за «Письмо к женщине»

«Первое мое знакомство с Есениным было в школе, однако, если тебя что-то заставляют учить, ты на подсознательном уровне идешь в отказ, поэтому стихи Сергея Александровича пришли ко мне уже во взрослом возрасте. Был замечательный проект под названием «Поэзия бита», где рэп-исполнителям предлагали сделать мелодекламацию на стихи известных поэтов. Мне достался Есенин, я выбрал "Письмо к женщине". Проведя очень простую параллель между песней "Иду ко дну" и стихотворением "Письмо к женщине", я понял, что творчество этого поэта мне очень близко и я его понимаю. Ну и, конечно же: "Не вздыхай, мой друг, и не ахай, жизнь держи, как коня за узду, посылай всех и каждого…". Ну а дальше вы знаете», - сказал ST.

Он также предложил «Нашему Радио» сделать совместный проект к юбилею Есенина.

«В 2025 году будет 130 лет со дня рождения Есенина. Наверное, к этой дате надо будет что-то сделать и подготовить. Предлагаю сделать это совместно с "Нашим Радио": давайте кинем клич и за два года выберем стихотворение», - заключил собеседник НСН.

Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в фильм о Сергее Есенине вряд ли соберет в российском прокате более 1 млрд рублей. Речь идет о картине Клима Шипенко «Декабрь», в которой Есенина сыграл Александр Петров. Премьера это фильма откладывается с октября прошлого года.



