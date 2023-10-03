«Я его понимаю!»: Рэпер ST полюбил Есенина за «Письмо к женщине»
Александр Степанов рассказал в эфире НСН, как пришел к стихам Есенина, объяснил, как сошлись песня «Иду ко дну» и стихотворение «Письмо к женщине», и пообещал сюрприз через два года.
Рэпер ST (Александр Степанов) в интервью НСН в день рождения великого русского поэта Сергея Есенина рассказал о знакомстве с его творчеством и пообещал подготовить сюрприз к 130-летию поэта, которое будут отмечать 3 октября 2025 года.
«Первое мое знакомство с Есениным было в школе, однако, если тебя что-то заставляют учить, ты на подсознательном уровне идешь в отказ, поэтому стихи Сергея Александровича пришли ко мне уже во взрослом возрасте. Был замечательный проект под названием «Поэзия бита», где рэп-исполнителям предлагали сделать мелодекламацию на стихи известных поэтов. Мне достался Есенин, я выбрал "Письмо к женщине". Проведя очень простую параллель между песней "Иду ко дну" и стихотворением "Письмо к женщине", я понял, что творчество этого поэта мне очень близко и я его понимаю. Ну и, конечно же: "Не вздыхай, мой друг, и не ахай, жизнь держи, как коня за узду, посылай всех и каждого…". Ну а дальше вы знаете», - сказал ST.
Он также предложил «Нашему Радио» сделать совместный проект к юбилею Есенина.
«В 2025 году будет 130 лет со дня рождения Есенина. Наверное, к этой дате надо будет что-то сделать и подготовить. Предлагаю сделать это совместно с "Нашим Радио": давайте кинем клич и за два года выберем стихотворение», - заключил собеседник НСН.
Кинокритик Давид Шнейдеров ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в фильм о Сергее Есенине вряд ли соберет в российском прокате более 1 млрд рублей. Речь идет о картине Клима Шипенко «Декабрь», в которой Есенина сыграл Александр Петров. Премьера это фильма откладывается с октября прошлого года.
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