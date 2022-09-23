XXXI «Киношок» открылся в Анапе
XXXI фестиваль «Киношок» начал свою работу в Анапе. На этот раз он посвящен 85-летию образования Краснодарского края, сообщает «Интерфакс».
В конкурсных программах киносмотра представлены ленты режиссеров из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Израиля, Монголии, Ирана и Греции.
Жюри будет оценивать киноработы в четырех конкурсных программах: полнометражных, короткометражных и телевизионных фильмов, а также в конкурсе детских фильмов «Киномалышок».
В рамках кинофорума пройдут вечер памяти первого президента «Киношока» Виктора Мережко и встреча, посвященная 100-летию Народного артиста СССР, режиссера Станислава Ростоцкого.
Торжественное закрытие фестиваля с подведением итогов состоится 30 сентября.
Ранее режиссер, продюсер, член Союза кинематографистов РФ, Андрей Холенко в пресс-центре НСН анонсировал идею создания объединения авторов русского кино с целью отстаивания интересов.
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