XXXI «Киношок» открылся в Анапе

XXXI фестиваль «Киношок» начал свою работу в Анапе. На этот раз он посвящен 85-летию образования Краснодарского края, сообщает «Интерфакс».

В конкурсных программах киносмотра представлены ленты режиссеров из России, Белоруссии, Киргизии, Узбекистана, Казахстана, Израиля, Монголии, Ирана и Греции.

Жюри будет оценивать киноработы в четырех конкурсных программах: полнометражных, короткометражных и телевизионных фильмов, а также в конкурсе детских фильмов «Киномалышок».