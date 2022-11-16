Warner Bros. запретила показывать свои фильмы на телеканалах России

Фильмы Warner Bros. и DC регулярно входили в число самых просматриваемых на СТС, в том числе во время новогодних каникул. «Аквамен», «Гарри Поттер», «Лига справедливости» и «Чудо-женщина» были самыми популярными из франшизы. С октября этого контент Warner Bros. пропал из сетки вещания СТС.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в первом квартале 2022 года онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви», Wink и Okko потеряли от 5% до 42% библиотечного контента, а «Кинопоиск» в середине октября объявил о скором выходе в онлайн-кинотеатре нескольких сезонов сериалов Warner Bros., включая «Харли Квинн» и «Старгёрл».