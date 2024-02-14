«Взлет после падения»: Рынок цифровых книг в России вырос на 19%
Доля аудиокниг на рынке цифровых книг достигла 30%, рынок самиздата в России также вырос на треть в 2023 году, сказал в эфире НСН Сергей Анурьев.
Российский рынок цифровых книг в 2023 году смог восстановиться после сильного падения годом ранее, сообщил НСН генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев.
«2023 год стал для всего цифрового книжного рынка годом активного восстановления после серьезного снижения показателей в 2022 году. Его темпы роста даже превзошли наши ожидания: изначально мы прогнозировали рост на уровне 13-15%, по итогу емкость выросла на 19% и составила 12,5 млрд рублей», - сказал Анурьев.
По его словам, выручка ГК«ЛитРес».выросла на 17%.
«Вместе с тем, темпы роста рынка аудиокниг опередили темпы роста рынка цифровых книг в целом. Так, в четвертом квартале емкость этого рынка впервые достигла рекордных значений в 1 млрд рублей. В целом, по итогам года она выросла на 24% и составила 3,8 млрд рублей. Доля аудио на рынке цифровых книг достигла 30%», - добавил собеседник НСН.
В числе драйверов роста рынка аудиокниг оказался контент так называемых digital-авторов, публикующих свои произведения в электронном, а не бумажном формате. Так, количество самиздата в аудиосегменте выросло в 2023 году в два раза.
В прошлом году на «ЛитРес» было выпущено более 24 тыс. аудиокниг, что в два раза превысило показатели 2022 года. Рынок самиздата в России вырос на 30% до 4,406 млрд рублей. Доля этого сегмента на рынке цифровых книг увеличилась до 35% с 32%. При этом доля аудиокниг в самиздате выросла с 7% до 10%.
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