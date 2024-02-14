«Взлет после падения»: Рынок цифровых книг в России вырос на 19%

По его словам, выручка ГК«ЛитРес».выросла на 17%.

«Вместе с тем, темпы роста рынка аудиокниг опередили темпы роста рынка цифровых книг в целом. Так, в четвертом квартале емкость этого рынка впервые достигла рекордных значений в 1 млрд рублей. В целом, по итогам года она выросла на 24% и составила 3,8 млрд рублей. Доля аудио на рынке цифровых книг достигла 30%», - добавил собеседник НСН.

В числе драйверов роста рынка аудиокниг оказался контент так называемых digital-авторов, публикующих свои произведения в электронном, а не бумажном формате. Так, количество самиздата в аудиосегменте выросло в 2023 году в два раза.

В прошлом году на «ЛитРес» было выпущено более 24 тыс. аудиокниг, что в два раза превысило показатели 2022 года. Рынок самиздата в России вырос на 30% до 4,406 млрд рублей. Доля этого сегмента на рынке цифровых книг увеличилась до 35% с 32%. При этом доля аудиокниг в самиздате выросла с 7% до 10%.

Ранее россияне назвали писателей из прошлого, с которыми хотели бы встретиться. Лидерами здесь стали Михаил Булгаков и Федор Достоевский, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

