«Бесы XXI века»: Создатели сериала «Клипот» бросили вызов «Слову пацана»
Сериал «Клипот» имеет параллели с «Бесами» Достоевского, сказал в эфире НСН Алексей Гореславский, а Дмитрий Петровский пообещал, что Раевский разобьет женские сердца.
Сценаристы сериала «Клипот» Дмитрий Петровский и Ольга Шведова, а также генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский в интервью НСН рассказали о смысле, который несет эта картина.
Сериал «Клипот», рассказывающий о превращении представителей «золотой молодежи» в оппозиционеров, вышел на днях в онлайн-кинотеатре Premier. Гендиректор «Мосфильма» Карен Шахназаров назвал его аллюзией на роман «Бесы» Федора Достоевского.
«Параллели с "Бесами" Достоевского очевидны, но этот сериал – отнюдь не экранизация в классическом понимании. Авторы сериала задаются теми же вечными вопросами, что и великий писатель, но переносят их в современные реалии и современное общество. "Клипот" точно будут обсуждать и уже обсуждают – это проект, который вызывает много мыслей после просмотра. Сериалы "Слово пацана: Кровь на асфальте" и "Клипот" схожи в том, что одна из главных тем этих историй — важность внутреннего выбора, особенно – для молодых людей, которые рано или поздно должны определить свой путь, свое направление в жизни. На примере героев этих сериалов видно, как неправильный выбор, который может казаться несерьезным или временным в начале, может привести к трагедии», - сказал Алексей Гореславский.
Со своей стороны, Дмитрий Петровский объяснил, на какие вопросы должен ответить сериал.
«Молодежь всегда бунтует против родителей. Это было, есть и будет. Более того — это залог развития мира, его постоянной трансформации. С ребёнком, который во всём хочет быть похож на папу и маму, что-то не так. Но этот протест в разные времена приобретает разные формы. Иногда молодым достаточно вызывающе одеваться и слушать непонятную старшим музыку. Но на сломе эпох этого становится мало. Появляются парни и девушки с бомбами. Мы находимся внутри именно такого времени, и нам было интересно: как это случается? Что происходит с такими детьми? Что сделали или не сделали их родители, чтобы это произошло? Как вообще получается, что нормальные молодые люди, которым хочется вполне понятных для их возраста вещей, оказываются в аду, в который они сами не понимают, как попали?», - разъяснил сценарист.
Ольга Шведова рассказала о трансформации сериала, сценарий к которому начали писать еще в 2019 году.
«Да, мы писали сериал с 2019 года, за это время мир вокруг как будто несколько раз радикально изменился. Но люди, которые живут в нём, — парни и девушки, рожденные в XXI веке, и их родители, – просто стали старше на три года, но вряд ли радикально поменялись внутри. Декорации стали другие, правила другие, но время по-прежнему грозовое, историческое, и дети в нём — по-прежнему потерянные. Это люди, которым не хватает любви и смирения», - сказала Шведова.
Касаясь выбора актеров, Дмитрий Петровский высказал мнение, что у Евгения Романцова будет много поклонниц.
«Евгений Романцов в роли Раевского уже снится некоторым барышням (знаем лично), а будет — еще очень многим. Иван Мулин в роли мелкого беса-провокатора Шустова идеален. Как и его отец, которого играет Владимир Скворцов, — хороший человек, со своими идеалами, которые с годами потускнели из-за невинных слабостей», - отметил сценарист.
Ну а Ольга Шведова рассказала об актрисах, снимавшихся в «Клипоте».
«Все девочки настолько ярко сыграли и привнесли что- то свое в наш текст, что здесь уже невозможно говорить о сценарии - это синергия и совместное творчество. Прекрасна и юная “Наташа”, которая сыграла сложнейшую роль, - по Достоевскому это старец Тихон, принявший исповедь Ставрогина. Невероятно яркий мистический образ художницы Черны получился у Жени Евстигнеевой. Дочка губернатора, требующая любви и справедливости, которую сыграла Полина Ауг… Не говоря уж о главной героине Карины Александровой - и о ее трагическом и жизнеутверждающем персонаже Дарье», - заключила собеседница НСН.
Сценарист сериала «Слово пацана» Андрей Золотарев ранее рассказал «Культурному гиду НСН» о противостоянии металлистов с рэперами во времена его молодости.
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