«Вызов» собрал уже почти миллиард рублей в кинопрокате
Фильм «Вызов» режиссера Клима Шипенко собрал в российском прокате уже более 948 млн рублей.
По данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), общие сборы картины составляют 948 045 750 рублей.
Фильм, частично снятый в космосе, вышел на большие экраны 20 апреля. В первый уикенд картина собрала 426 млн рублей. По данным портала «Кинобизнес сегодня», в выходные 27-30 апреля кассовые сборы «Вызова» составили 301 млн, фильм возглавил кинопрокат, пишет Газета.ру.
Картина «Вызов» — первый фильм со съемками профессиональных актеров в космосе, отмечает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru