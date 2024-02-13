Россияне стали чаще ходить на развлекательные мероприятия

Россияне стали чаще посещать развлекательные мероприятия, следует из данных исследования Gfk, имеющегося в распоряжении НСН. Аналитики отмечают, что «Яндекс Афиша» в прошлом году продала на 71% больше билетов в сравнении с 2022 годом.

Чаще всего граждане покупали билеты в кино – на долю этого вида досуга приходится 30,3% проданных билетов, на концерты 29,5%, на театры 20,7%, стендап – 5,7%. Оставшиеся 13,8 процента приходятся на другие категории, в том числе выставки, катки и спортивные мероприятия.

Также выросло количество предлагаемых событий на витрине. В прошлом году их число составило 71240 без учета кино, что на 40% превышает показатели 2022 года. Средний чек за заказ у россиян вырос до 3268 рублей, в то время как средняя стоимость билета в кино составила 734 рубля.

Наиболее популярными событиями, куда было продано больше всего билетов (без учета кино), стали мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой», выставки «Панк-культура. Король и Шут» в Москве, «Манга», «Deep Inside / GHT», концерт «Руки вверх!», постановка «Анна Каренина» и другие.

