«Зритель платит»: Грымов подтвердил подорожание билетов в театр на 10%

«Если брать успешные театры, куда ходит зритель, там билеты подорожали. У нас, в театре "Модерн" билеты тоже стали дороже примерно на 8-10%. Это связано с рынком. Никто не будет повышать цены, если нет зрителя, который платит деньги за такую услугу. Думаю, что цены не понизятся. Очень многое подорожало: производство, декорации, костюмы, обслуживание оборудования, я имею ввиду звук и свет. В целом себестоимость спектаклей подорожала», - сказал Грымов.

При этом он высказал мнение, что перекупщики билетов не повлияли на рост цен.

«Перекупщиков стало меньше после определенных движений органов, исчезли сайты-клоны. При этом грамотность зрителей тоже увеличилась. Люди стали понимать, что выгоднее покупать билеты на сайте театра. Сайты-перекупщики часто располагаются в домене "com" и не несут ответственности перед зрителем. У нас был такой сайт-клон с приставкой "com", это касается очень многих театров», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в России составили так называемый «Индекс Щелкунчика», отражающий цены на знаменитую постановку в разных городах страны. Лидером здесь стал Челябинск, где билет на «Щелкунчика» можно купить за 220 рублей. на втором месте Казань (250 рублей), отмечает «Радиоточка НСН».

