«Зритель платит»: Грымов подтвердил подорожание билетов в театр на 10%
Цены повысились из-за повышения себестоимости спектаклей и спроса со стороны зрителей, сказал в эфире НСН Юрий Грымов.
Художественный руководитель театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН объяснил, почему выросла стоимость билетов в востребованные театры.
По данным «Известий», стоимость самых дешевых билетов в Большой театр с начала 2024 года выросла на 150%. При этом средний чек на билеты в других театрах в вырос на 4%.
«Если брать успешные театры, куда ходит зритель, там билеты подорожали. У нас, в театре "Модерн" билеты тоже стали дороже примерно на 8-10%. Это связано с рынком. Никто не будет повышать цены, если нет зрителя, который платит деньги за такую услугу. Думаю, что цены не понизятся. Очень многое подорожало: производство, декорации, костюмы, обслуживание оборудования, я имею ввиду звук и свет. В целом себестоимость спектаклей подорожала», - сказал Грымов.
При этом он высказал мнение, что перекупщики билетов не повлияли на рост цен.
«Перекупщиков стало меньше после определенных движений органов, исчезли сайты-клоны. При этом грамотность зрителей тоже увеличилась. Люди стали понимать, что выгоднее покупать билеты на сайте театра. Сайты-перекупщики часто располагаются в домене "com" и не несут ответственности перед зрителем. У нас был такой сайт-клон с приставкой "com", это касается очень многих театров», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что в России составили так называемый «Индекс Щелкунчика», отражающий цены на знаменитую постановку в разных городах страны. Лидером здесь стал Челябинск, где билет на «Щелкунчика» можно купить за 220 рублей. на втором месте Казань (250 рублей), отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Главу ЛНР Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями
- Военкор Коц заявил, что ему неизвестно о задержании брата с марихуаной в Москве
- Минпросвещения предложило установить 1 декабря День математика
- Режим оповещения о ЧС ввели в подмосковной Лобне после минирования автомобиля
- Аналитики сообщили о росте трат россиян на продукты на 4,5 тысячи рублей в месяц
- Умер почетный вице-президент Паралимпийского комитета Лев Селезнев
- СМИ: В ФРГ расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2»
- Сотрудников клуба после вечеринки с раздеванием отправят волонтерить в отряд для помощи СВО
- СМИ: Атакованное хуситами в Аденском заливе судно затонуло
- В Кремле сообщили, что результатов расследования обстоятельств смерти Навального пока нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru