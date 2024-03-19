Выступивший в России итальянский певец Пупо лишился концерта в Литве
Выступление в Литве итальянского певца и композитора Энцо Гинацци, более известного под сценическим псевдонимом Пупо, было отменено, сообщает Delfi.
По данным портала, который ссылается на организаторов шоу Legacy Inn, решение было принято после концерта музыканта в Кремлёвском дворце в Москве.
«Вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой исполнитель», - заявил директор концертного зала Ренатас Начаюс.
Отмечается, что выступление Гинацци в Литве было запланировано на 26 апреля.
Ранее в Воронеже без объяснения причин отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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