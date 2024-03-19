Выступивший в России итальянский певец Пупо лишился концерта в Литве

По данным портала, который ссылается на организаторов шоу Legacy Inn, решение было принято после концерта музыканта в Кремлёвском дворце в Москве.

«Вместо итальянского исполнителя Энцо Гинацци, который выступил в Кремле, в Шяуляй выступит другой исполнитель», - заявил директор концертного зала Ренатас Начаюс.

Отмечается, что выступление Гинацци в Литве было запланировано на 26 апреля.

Ранее в Воронеже без объяснения причин отменили концерт певца Александра Малинина, который должен был состояться 22 апреля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

