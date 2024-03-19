XOLIDAYBOY анонсировал благотворительный концерт в поддержку жителей Белгорода

«Мне завалили сообщения ужасающими фото от последствий обстрелов нашего Белгорода. Не могу я по своей натуре пройти мимо тех, кому действительно нужна помощь, сердце болит. Поэтому, мы не задумываясь, приняли решение собрать благотворительный концерт в ближайшее время, деньги вырученные с которого мы отправим пострадавшим в Белгороде. Сейчас собираем все необходимое для организации этого мероприятия. Следите за новостями», — написал артист в своем Telegram-канале.

Осенью 2023 года на певца написала заявление в МВД глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она призывала отменить гастрольный тур Минаева. Артист написал на Мизулину встречное заявление о клевете, однако во время гастролей певцу вручили повестку в военкомат прямо в аэропорту Минеральных Вод.

Ранее продюсер певца-тиктокера Минаева Ульяна Почеко раскрыла НСН подробности разгоревшегося конфликта с Екатериной Мизулиной, напоминает «Радиоточка НСН».

