Вручение кинопремии «Ника» перенесли на осень

Ранее стало известно, что Большой театр, в соответствии с указом мэра Москвы, отменяет все спектакли до 10 апреля. Кроме того, уже известно, что с 17 марта по 10 апреля будут пустовать сценические площадки московского Театра имени Евгения Вахтангова.

Напомним, ранее в понедельник, 16 марта, стало известно, что Сергей Собянин до 10 апреля запретил любые уличные мероприятия, максимальная численность участников мероприятий в помещениях сокращена до 50 человек.

Ранее сегодня НСН писала, что из-за коронавируса на осень перенесена образовательная акция «Тотальный диктант», которая должна была состояться 4 апреля. Об этом заявили в пресс-службе проекта, отметив, что его точная дата будет названа 25 марта. При этом, перевод акции в онлайн-режим не устроит многих поклонников диктанта, поскольку им нравится сам ритуал: они приходят на площадку, слушают живого диктора и пишут ручкой на бланке.

Напомним, «Тотальный диктант» проводится с 2004 года не только в России, но и за рубежом. Авторами текстов для него в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Дина Рубина и многие другие.

