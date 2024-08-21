Выставку «Россия» можно посетить онлайн в формате 360 градусов

Пользователи смогут совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов. Любой желающий сможет посмотреть павильоны из любой точки мира. С этой целью подготовлены десять тематических маршрутов, один из самых популярных — «Узнавая Россию. ДНК регионов».

Ранее глава государства Владимир Путин поручил преобразовать оргкомитет по подготовке и проведению выставки-форума «Россия» в организационный комитет национального центра «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

