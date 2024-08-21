Выставку «Россия» можно посетить онлайн в формате 360 градусов

Завершившуюся 8 июля выставку «Россия» можно будет посетить в режиме онлайн-экскурсии, сообщает RT.

Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

Пользователи смогут совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов. Любой желающий сможет посмотреть павильоны из любой точки мира. С этой целью подготовлены десять тематических маршрутов, один из самых популярных — «Узнавая Россию. ДНК регионов».

Ранее глава государства Владимир Путин поручил преобразовать оргкомитет по подготовке и проведению выставки-форума «Россия» в организационный комитет национального центра «Россия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Вяткин
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