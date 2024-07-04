Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость
Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве посетили 18 млн человек, 18-миллионным гостем стала Елизавета Савина из Владимира. Об этом пишет ТАСС.
«У нас осталось ровно пять дней до закрытия выставки. Поэтому посетителям, всем нашим гостям спасибо за такое внимание, за такую любовь. А сегодня у нас 18 млн [посетителей]», — отметила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.
Очередной миллионный гость выиграла семейное путешествие в Омскую область. Елизавета Савина получила подарочный сертификат вместе со своими родителями Алексеем и Ксенией Савиными и братом Макаром.
Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года, она продлится по 8 июля.
Ранее 17-миллионный гость мероприятия, житель Волгограда Егор Морозов, выиграл поездку в Нижегородскую область.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru