Выставку-форум «Россия» посетил 18-миллионный гость

«У нас осталось ровно пять дней до закрытия выставки. Поэтому посетителям, всем нашим гостям спасибо за такое внимание, за такую любовь. А сегодня у нас 18 млн [посетителей]», — отметила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Очередной миллионный гость выиграла семейное путешествие в Омскую область. Елизавета Савина получила подарочный сертификат вместе со своими родителями Алексеем и Ксенией Савиными и братом Макаром.

Выставка-форум «Россия» открылась в Москве 4 ноября 2023 года, она продлится по 8 июля.

Ранее 17-миллионный гость мероприятия, житель Волгограда Егор Морозов, выиграл поездку в Нижегородскую область.

