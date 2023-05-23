Выставку «Панк-культура. Король и Шут» продлили до 20 июля

С 23 мая будут продаваться новые билеты с открытой датой. По ним летом можно будет изучить феномен панка в Цехе Белого и историю группы «Король и Шут» в Цехе Красного.

К выставке присоединится и новое пространство — кинозал «В гостях у страшной сказки». Здесь Кинопоиск покажет сериал «Король и Шут». На стенах зала появятся персонажи сказочного мира панк-сказки Горшок, Князь, Кукла колдуна, Повелительница мух и Вдова.

В центре «Винзавод» будет по-прежнему работать панк-фудкорт «Яндекс.Еды». Здесь можно будет купить пирог «Киш с курицей и грибами», «Панк-кейки» с топингами в виде сгущенки, джема или шоколада и «Панка-котту».

