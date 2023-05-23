Выставку «Панк-культура. Король и Шут» продлили до 20 июля

Выставку «Панк-культура. Король и Шут» в центре современного искусства «Винзавод» со дня открытия 2 марта посетили свыше 80 тысяч человек, сообщила пресс-служба "Яндекс Афиши".

Выставка стала одним из самых популярных событий в Москве, а в майские праздники вошла в тройку наиболее популярных событий в России. Ее аудитория по-прежнему растет — каждый третий купленный билет на выставку в начале мая приобретался туристами и гостями города. Из-за популярности выставки ее решено продлить до 20 июля.

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С 23 мая будут продаваться новые билеты с открытой датой. По ним летом можно будет изучить феномен панка в Цехе Белого и историю группы «Король и Шут» в Цехе Красного.

К выставке присоединится и новое пространство — кинозал «В гостях у страшной сказки». Здесь Кинопоиск покажет сериал «Король и Шут». На стенах зала появятся персонажи сказочного мира панк-сказки Горшок, Князь, Кукла колдуна, Повелительница мух и Вдова.

В центре «Винзавод» будет по-прежнему работать панк-фудкорт «Яндекс.Еды». Здесь можно будет купить пирог «Киш с курицей и грибами», «Панк-кейки» с топингами в виде сгущенки, джема или шоколада и «Панка-котту».

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ФОТО: пресс-служба Яндекс Афиши
ТЕГИ:Рок-музыкаВыставкаКороль И Шут

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