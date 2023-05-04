Состоялась премьера документального фильма про Михаила Горшенева

Первая серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» вышла в онлайн-кинотеатре Okko. Фильм состоит из двух частей.

Авторы картины называют работу документальным блокбастером о любви, дружбе и музыке. Генеральный продюсер фильма Дмитрий Якунин признался, что над картиной команда работала четыре года.

Среди героев проекта — сооснователь группы «Король и Шут», а также основатель и фронтмен группы Княzz Андрей Князев, участники группы «Король и Шут», родной брат Михаила Горшенева, мама артиста и другие.