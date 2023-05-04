Состоялась премьера документального фильма про Михаила Горшенева
Первая серия документального фильма «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте» вышла в онлайн-кинотеатре Okko. Фильм состоит из двух частей.
Авторы картины называют работу документальным блокбастером о любви, дружбе и музыке. Генеральный продюсер фильма Дмитрий Якунин признался, что над картиной команда работала четыре года.
Среди героев проекта — сооснователь группы «Король и Шут», а также основатель и фронтмен группы Княzz Андрей Князев, участники группы «Король и Шут», родной брат Михаила Горшенева, мама артиста и другие.
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» до этого сообщил, что вышедший ранее сериал «Король и шут» в первый день показа установил абсолютный рекорд, его посмотрели более 410 тыс. подписчиков сервиса.
Успех сериала о панк-группе «Король и шут» связан со скандальной славой ее лидера Михаила Горшенева, заявил в интервью НСН певец и композитор Юрий Лоза.
Также 2 марта в Москве открылась выставка «Панк-Культура. Король и Шут» в центре современного искусства «Винзавод».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru